Golpe de calor: más de 80 personas debieron ser atendidas por el SAME

Este martes 10 de febrero tuvo una jornada en que la temperatura máxima alcanzó los 34° en el centro porteño: 83 personas fueron atendidas por golpes de calor en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el parte oficial del SAME, los pacientes de los distintos centros de salud fueron 45 mujeres, 33 hombres y 5 personas sin especificar el género.

Asimismo, del total de los asistidos, los profesionales de la salud contabilizaron a 2 menores y 81 adultos, mientras que 11 de ellos requirieron el traslados hacia distintos hospitales de la ciudad, tal como indicó el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP).

Con la persistencia de la masa de aire cálido sobre el centro del país y alertas rojas en diversos puntos del conurbano, el Ministerio de Salud y especialistas médicos advierten sobre los riesgos del momento en que el cuerpo no logra regular la temperatura.

Por tanto, los especialistas recomiendan tener siempre agua a mano y no esperar a tener sed para beber, por lo menos, de 2.5 a 3 litros por día; evitar excesos con bebidas con cafeína, muy azucaradas o con alcohol; utilizar ropa adecuada, como prendas de algodón, de colores claros y que queden holgadas; y resguardarse con protector solar (mínimo FPS 30), gorra o sombrero y anteojos de sol con filtro UV.

Respecto al cuidado de los más vulnerables, se debe ofrecer agua o pecho a los bebés y niños de manera constante, así como mantenerlos en lugares frescos y ventilados, al igual que a los adultos mayores, de quienes es necesario asegurarse de que se hidraten aunque no lo pidan.

Los síntomas de golpes de calor van desde la temperatura corporal superior a 39°C, piel roja, caliente y seca (sin sudor), hasta pulso rápido y fuerte o dolor de cabeza, entre otros.

