Vacaciones de invierno en Sala Ítaca

Como novedad, durante las vacaciones de invierno Avalon suma una programación especial para infancias, juventudes y familias, reafirmando su compromiso con la formación de nuevos públicos y el acceso al cine en pantalla grande.

Sábado 18

14:00 hs — 227 Lunas de Brenda Taubin

Alejandro es un apasionado del espacio que hace pequeños planetas a escala de manera artesanal. Un día recibe un inesperado correo de la Agencia Espacial Europea que tras descubrir casualmente su página web le hacen un pedido particular. La agencia lanzará una misión a Júpiter y sus lunas en busca de vida y el deseo es que Ale realice los souvenirs para los trabajadores de esa misión. Le encargan 227 lunas. El documental entrelaza una épica personal y una misión espacial donde lo pequeño puede ser infinito, los sueños realidad y un pedazo de universo puede entrar en la palma de tu mano.

16:00 hs — Si el sueño fuera quererte dormiría eternamente de Ingrid Valencic y Celeste Contratti

El show de fin de año de patinaje artístico se acerca y las exigencias aumentan. Lara y Sofía transitan esos últimos instantes de la infancia en los que crecer se vuelve incómodo. Mientras el barrio exhibe un realismo hipnótico, algo resiste, valiente, y brilla: la necesidad de permanecer todavía niñas.ç

Sábado 25

15:00 hs — Patrulla del Clima de Carolina M. Fernández

Una propuesta protagonizada por niñas y niños que invita a reflexionar sobre el ambiente y el cambio climático, promoviendo la participación y el compromiso de las nuevas generaciones.

17:00 hs — 227 Lunas de Brenda Taubin