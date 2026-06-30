Miércoles de Cine Independiente, en Sala Ítaca

Espacio Avalon en Sala Ítaca presenta su programación de julio con una selección de películas documentales que reúnen algunas de las voces más interesantes del cine argentino contemporáneo. Como cada miércoles, la sala propone un espacio de encuentro entre realizadoras, realizadores, equipos y público, donde las películas son el punto de partida para compartir experiencias, debates y nuevas miradas.

La programación de julio propone un recorrido por temas como las infancias, la memoria colectiva, los vínculos familiares, las identidades territoriales y los derechos culturales, a través de películas que invitan al encuentro y la reflexión compartida.

PROGRAMACIÓN JULIO

Miércoles 1

18:30 hs — Deserto Vértigo. Dirección: Rocío Barbenza

Un ensayo cinematográfico que explora territorios físicos y emocionales, construyendo una experiencia sensorial donde paisaje, memoria e identidad se entrelazan.

20:30 hs — La espera. Dirección: Darío Doria

Historias de niñas y niños cuyos derechos a vivir en familia fueron vulnerados. Relatos en primera y tercera persona que muestran infancias heridas, procesos de cuidado y las dificultades de crecer sin vínculos que sostengan.

Miércoles 8

18:30 hs — La sociedad del afecto. Dirección: Alejandra Marino y Marcela Marcolini

La película explora la trayectoria y el impacto cultural de María de los Ángeles “Chiqui” González, destacando su visión del juego y la infancia como herramientas transformadoras para sanar, construir comunidad e imaginar otros futuros posibles.

20:30 hs — Nuestra cosa perdida. Dirección: Martina Cruz

Documental que relata la historia íntima de una hija que emprende la búsqueda de un guión cinematográfico impulsada por las últimas palabras de su padre: “No me puedo morir porque no hice una película”.

Miércoles 15

18:30 hs — La espera. Dirección: Darío Doria

20:30 hs — México 71. Dirección: Carolina Gil Solari y Carolina M. Fernández

La historia de las futbolistas argentinas que participaron en el Mundial Femenino de México 1971 y fueron invisibilizadas durante décadas. Un documental sobre memoria, deporte y conquista de derechos.

Miércoles 22

18:30 hs — Programa de cortometrajes.

Tres cortometrajes que dialogan con la memoria, los territorios, los afectos y las distintas formas de narrar experiencias personales y colectivas desde el cine contemporáneo argentino.

Historia que viste. Dirección: Violeta Cincioni

Prendada del agua Paraná. Dirección: Lorena Cacaceffo

El gigante. Dirección: Lucy Riera

20:30 hs — Los niños. Dirección: Julián Guilanelli

Documental que cuestiona la historia oficial en torno al hallazgo de las momias incas en el volcán Llullaillaco. A partir de una mirada crítica sobre las prácticas de extracción y exhibición museística de los cuerpos, la película recupera las voces y reclamos de las comunidades originarias, abriendo una reflexión sobre el patrimonio, la memoria y las persistencias de la lógica colonial.

Miércoles 29

18:30 hs — La espera. Dirección: Darío Doria

20:30 hs — Crónicas de un exilio. Dirección: Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar

En 1976, luego de un intento de secuestro, el cineasta Octavio Getino abandona la Argentina. Tanto él en Perú como su familia en Buenos Aires convivieron con la ausencia, los miedos y el desarraigo. A través de cartas, cassettes, recuerdos familiares y testimonios de compañeros de militancia, la película explora desde una perspectiva íntima las consecuencias personales y familiares del exilio durante los años más oscuros de la historia argentina.

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