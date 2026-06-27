Aniversario de la Feria de Mataderos, con música y danzas nativas

Feria de Mataderos. La tradicional jornada de la Feria de Mataderos celebra su mes aniversario con una programación especial que reúne a referentes consagrados y nuevas generaciones de la música y la danza de raíz folklórica. Los artistas invitados serán Carina Andino, Gustito a Mistol, Jorge Aspiroz, Alero Yara, Grupo de Danzas Folklóricas Horizonte Criollo, Ballets Folklóricos Municipales de Jóvenes y Adultos De la Municipalidad de Merlo, Pcia. de Bs. As. El domingo 28, de 11 a 18 h en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales. Entrada sin costo.

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