27 de junio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

wwan

“El camino de Wan Tan”, por Shambala Circo, en la Usina del Arte

La Bocina 27 de junio de 2026
25-luz de fuego

“Luz de fuego”: la fogata de San Pedro y San Pablo, en Parque Avellaneda

La Bocina 26 de junio de 2026
manuelita

Se estrena “Manuelita, mi casa es el mundo” en el Teatro Regio

La Bocina 26 de junio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

14-feria de mataderos

Aniversario de la Feria de Mataderos, con música y danzas nativas

La Bocina 27 de junio de 2026
wwan

“El camino de Wan Tan”, por Shambala Circo, en la Usina del Arte

La Bocina 27 de junio de 2026
adorni-en-el-congreso-uno

Según “La Nación”, Manuel Adorni tiene las horas contadas

La Bocina 27 de junio de 2026
nacho levy

Después de la denuncia, La Garganta Poderosa desplazó a Nacho Levy

La Bocina 26 de junio de 2026