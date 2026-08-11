Se estrena en Buenos Aires “Tierra Citrus”
Con una perspectiva inclusiva y ecofeminista, Tierra Citrus explora la conexión entre el suelo, los cuerpos y la resistencia. La película nos invita a un viaje sensorial a través de paisajes rurales y tradiciones ancestrales, proponiendo emociones que articulan poéticamente una cosmovisión mágica y sensible.
En los campos de limones de Alpachiri, en el norte argentino, los cuerpos explotados de los trabajadores de la tierra se contraponen con la mirada de Lucía, una niña que quiere curar con sus rituales la tristeza de su abuelo.
FUNCIONES CONFIRMADAS:
Jueves 13 y sábado 15 de agosto a las 20hs,
en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA.
Sábado 22 de agosto a las 16hs, en el Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 51, CABA.
Jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de agosto en Sala Hynes O´ Connor, Tucumán.
Miércoles 2 y 9 de septiembre en Sala Lúcida, Av. Cabildo 4740, CABA.
Tierra Citrus
Argentina / 2025 / 65 min
idioma original: español
grabada en provincia Tucumán, Argentina
Calificación: ATP
DCP, 2K, Sonido Dolby 5.1
Ventanilla de proyección: 16:9
Intérpretes:
Lucia Rodriguez, Kika Rodriguez, Julio Lucena
Dirección y Guión: Ayelén Agüero
Producción: Ayelén Agüero, Sergio Bonacci Lapalma , Francisco D’ Eufemia
Dirección de Fotografía: Nadia Neder
Música: Tomás Di Tella
Sonido: Sidka Saavedra Vera
Edición: Julia Straface, Verónica De Cata
FESTIVALES
Mención especial WIP – LA MUJER Y EL CINE – Buenos Aires, Argentina, 2024
Panorama Argentino – LA MUJER Y EL CINE – Buenos Aires, Argentina, 2025
Competencia oficial y mención especial en FESTIVAL DE CINE DE LAS ALTURAS – Jujuy, Argentina, 2025
Panorama en SANTIAGO DEL ESTERO FILM FEST – Santiago del Estero, Argentina, 2026.