Se estrena en Buenos Aires “Tierra Citrus”

Con una perspectiva inclusiva y ecofeminista, Tierra Citrus explora la conexión entre el suelo, los cuerpos y la resistencia. La película nos invita a un viaje sensorial a través de paisajes rurales y tradiciones ancestrales, proponiendo emociones que articulan poéticamente una cosmovisión mágica y sensible.

En los campos de limones de Alpachiri, en el norte argentino, los cuerpos explotados de los trabajadores de la tierra se contraponen con la mirada de Lucía, una niña que quiere curar con sus rituales la tristeza de su abuelo.

FUNCIONES CONFIRMADAS:

Jueves 13 y sábado 15 de agosto a las 20hs,

en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA.

Sábado 22 de agosto a las 16hs, en el Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 51, CABA.

Jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de agosto en Sala Hynes O´ Connor, Tucumán.

Miércoles 2 y 9 de septiembre en Sala Lúcida, Av. Cabildo 4740, CABA.

Tierra Citrus

Argentina / 2025 / 65 min

idioma original: español

grabada en provincia Tucumán, Argentina

Calificación: ATP

DCP, 2K, Sonido Dolby 5.1

Ventanilla de proyección: 16:9

Intérpretes:

Lucia Rodriguez, Kika Rodriguez, Julio Lucena

Dirección y Guión: Ayelén Agüero

Producción: Ayelén Agüero, Sergio Bonacci Lapalma , Francisco D’ Eufemia

Dirección de Fotografía: Nadia Neder

Música: Tomás Di Tella

Sonido: Sidka Saavedra Vera

Edición: Julia Straface, Verónica De Cata

FESTIVALES

Mención especial WIP – LA MUJER Y EL CINE – Buenos Aires, Argentina, 2024

Panorama Argentino – LA MUJER Y EL CINE – Buenos Aires, Argentina, 2025

Competencia oficial y mención especial en FESTIVAL DE CINE DE LAS ALTURAS – Jujuy, Argentina, 2025

Panorama en SANTIAGO DEL ESTERO FILM FEST – Santiago del Estero, Argentina, 2026.

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