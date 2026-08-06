JUEGO DEL TIEMPO

de Margarita Bali y Gerardo Litvak

¡TERCERA TEMPORADA!

Vuelve al Galpón de Guevara la obra de danza y multimedia que es un suceso en Bs As.

Invitada a formar parte del Hong Kong Performing Arts Expo, HKPAX2026 y de la Programación de Danza de la UNAM, México 2026

A partir del 8 de agosto.

Sábados de Agosto y Septiembre 20hs.

GALPÓN DE GUEVARA / Guevara 326 – Caba

Entradas en Alternativa Teatral LINK VENTA ENTRADAS

Entrada general : $25.000.- / Descuentos Est. y Jub. $20.000.-

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