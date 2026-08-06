“Juego del tiempo” vuelve al Galpón de Guevara
JUEGO DEL TIEMPO
de Margarita Bali y Gerardo Litvak
¡TERCERA TEMPORADA!
Vuelve al Galpón de Guevara la obra de danza y multimedia que es un suceso en Bs As.
Invitada a formar parte del Hong Kong Performing Arts Expo, HKPAX2026 y de la Programación de Danza de la UNAM, México 2026
A partir del 8 de agosto.
Sábados de Agosto y Septiembre 20hs.
GALPÓN DE GUEVARA / Guevara 326 – Caba
Entradas en Alternativa Teatral LINK VENTA ENTRADAS
Entrada general : $25.000.- / Descuentos Est. y Jub. $20.000.-