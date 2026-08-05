El Papa permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de su viaje apostólico, confirmado por la Santa Sede y la Nunciatura.

La visita apostólica del papa León XIV a Uruguay, la Argentina y el Perú se extenderá por 12 días, entre el 6 y el 17 de noviembre.

El Santo Padre permanecerá en el país cuatro días con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El programa oficial del viaje, con el detalle de las actividades y celebraciones del Santo Padre, serán dadas a conocer oportunamente por el Vaticano.

Comunicado de la Nunciatura Apostólica en la Argentina

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paisandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

Fuente: AICA

Relacionado