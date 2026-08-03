El Dr. Romero defenestró el proyecto de Karen Reichardt, sobre mascotas La Bocina 3 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/tenencia-de-animales-dr-romero.mp3 POPURRÍ XL – 03/08/26 Relacionado Vea también... Nuevo formato para el programa de adopción de mascotas en la Ciudad Jornada de adopción de mascotas Concientizaron sobre la adopción de mascotas, en Villa Luro All Boys perdió 2 a 0 con Santamarina en Floresta; dudas sobre el futuro de Pepe Romero Post navigation Previous: Incendian y roban al depósito de los artesanos de Plaza FranciaNext: Preestreno de “Perfume”, documental sobre María Gabriela Epumer, en la Facultad de Filosofía NOTAS RELACIONADAS Paro docente por 24 horas, tras las vacaciones de invierno La Bocina 3 de agosto de 2026 La ruta del dinero $LIBRA: un jubilado y un trader recibieron U$S 5 millones, pero no los llaman a declarar La Bocina 2 de agosto de 2026 Dicen que la inflación baja, pero los precios no paran de subir: los aumentos de agosto La Bocina 1 de agosto de 2026