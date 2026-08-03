Paro docente por 24 horas, tras las vacaciones de invierno

Rige el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) en los niveles inicial, primaria y secundaria.

De acuerdo a lo anunciado por CTERA y diversos sindicatos, el cese de actividades, que en principio será por 24 horas, persigue otros reclamos como el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

“Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación“, argumentaron.

El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento “urgente” se debe al “deterioro” de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en “defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto”.

Esta medida coincide con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país. Si bien afecta a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.

La medida de fuerza del lunes alcanzará a docentes y auxiliares estatales de todo el país nucleados en CTERA y gremios adheridos; trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, donde confirmaron su participación sindicatos como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET; y docentes universitarios, con la participación de gremios como CONADU Histórica.

¿Qué sucederá el martes 4?

En la Provincia de Buenos Aires, agrupaciones disidentes como la Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) o la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses plantearon extender las medidas en jornadas de protesta de hasta 48 horas, por lo que comprendería también el martes 4.

“Los docentes de todo el país paramos y nos movilizamos para enfrentar y derrotar la ofensiva anti-educativa del gobierno derechista de (Javier) Milei y del ajuste de todos los gobernadores sin excepción, que han hundido a la Educación Pública en un estado de emergencia absoluta“, manifestaron docentes integrantes de la Multicolor bonaerense.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, miembros del sindicato aseguraron que la inversión nacional en educación “se redujo cerca de un 50% en términos reales entre 2023 y 2025, cayendo desde el 1,43% del PBI hasta un piso cercano al 0,75%“.

Asimismo, indicaron que el financiamiento educativo consolidado “descendió al 4% del PBI” y los programas de Educación Obligatoria “sufrieron una reducción real del 76,5%”, mientras que la inversión en infraestructura educativa “cayó un 58,5%“.

“Los programas educativos, sin incluir universidades, registraron una caída real del 75,1% entre 2023 y 2025, afectando gravemente políticas de inclusión, alfabetización, infraestructura, becas y acompañamiento a las trayectorias escolares. Sobre esta ofensiva en las provincias los gobernadores suman la suya propia, pagando salarios de pobreza en todo el país, atacando los derechos jubilatorios, y ajustando los presupuestos en sus jurisdicciones”, señalaron.

Para finalizar, señalaron al Ministerio de Capital Humano como el “principal responsable de este derrumbe catastrófico de la Educación Pública en estos tres años” y es por eso que, a su titular Sandra Pettovello, “le responden con un 100% de las escuelas paralizadas“,

Estas declaraciones se refieren a la situación que presentó, este domingo, Capital Humano, que desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes.

“La ministra carece de cualquier legalidad para aplicar la conculcación de derecho de huelga, que es constitucional, en particular para un Estado Nacional desentendido por completo de todas las escuelas del país”, concluyeron.

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