Por el Paro Nacional Docente, no comenzarían las clases en la Ciudad el 2 de Marzo

Los gremios de la educación declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo de 2026. La medida forma parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas, para reclamar aumentos salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Tras la convocatoria a la medida de fuerza, el gobierno nacional convocó a los gremios para retomar las negociaciones salariales, luego que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara suspender el Decreto 341/25. Esa norma determinaba que las cuestiones paritarias del sector educativo son responsabilidad de cada gobierno provincial.

Varios gremios, desde CTERA a SADOP (docentes privados) convocan a la huelga. Rechazan la reforma laboral, los despidos arbitrarios y la reforma educativa, reclaman aumentos salariales mayores a la inflación que recuperen el poder adquisitivo y exigen que “la escuela sea un ambiente de trabajo saludable”.

Con la confirmación del paro nacional docente, las clases no comenzarían en la Ciudad de Buenos Aires el próximo lunes. Lo mismo ocurriría en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chubut y Río Negro.

Relacionado