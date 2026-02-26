La justicia investiga la violencia de la Policía Federal contra un camarógrafo de A24

Luego de la agresión y detención de un camarógrafo de A24 por parte de efectivos de la Policía Federal, la Justicia ya trabaja en la investigación del hecho.

A las 7 de la mañana de este jueves, activistas de Greenpeace ingresaron a las escalinatas del Congreso para realizar una protesta contra la Ley de Glaciares, que se discute en la cámara alta. Inmediatamente, efectivos de la Policía Federal acudieron hasta el lugar para desalojarlos y detenerlos.

Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, relató cómo se sucedieron los hechos: “Cuando intento retroceder, no pude porque me estaban pisando el rollo de cable. Les dije que tenía el rollo y que no podía retroceder, siguen atropellándome y siento el gas pimienta, golpes y caigo”, contó el trabajador de prensa al salir del Hospital Ramos Mejía.

Al caer al piso, el camarógrafo fue nuevamente abordado por el efectivo policial y terminó detenido en el mismo estacionamiento en el que estaban los activistas. Unos minutos después fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital. “Ahí me preguntó un colega si estaba detenido, le dije que no sabía y le pregunté al oficial, que me dijo que sí, que estaba detenido”, añadió Tedeschini en declaraciones posteriores.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ya tiene dos expedientes: sobre los atropellos de la Policía Federal: uno es el de la detención de los activistas de Greenpeace y el otro, sobre la detención del camarógrafo.

El juez primero tomó intervención en el caso de los 12 activistas, por tratarse de una violación de domicilio y por ser el edificio del Congreso de jurisdicción federal. Si bien es un espacio público, no había autorización para el ingreso a la zona de escalinatas, por ende se los investiga por una infracción. Todavía permanecían en dependencias policiales, pese a que según fuentes judiciales ya se firmó la orden de liberación de todos ellos.

Por la premura del caso, el juez también tomó la decisión de intervenir en la detención del trabajador de prensa. También ordenó que se le tome declaración testimonial en sede policial al efectivo que agredió a Tedeschini. No será indagado, sino que tiene obligación de decir la verdad, ya que en el caso contrario, podría incurrir en un caso de falso testimonio. Desde temprano, Martínez de Giorgi está abocado al análisis de las imágenes del episodio y no se descarta que otros testigos sean llamados a declarar.

Además de la investigación al efectivo que lo detuvo, cuyo nombre todavía no trascendió, la causa también tiene en el radar el accionar de la Policía Federal en general. Es que el trabajador de A24 fue trasladado al hospital para ser atendido con una custodia policial que, en el lugar, le ratificó que estaba detenido. La secuencia fue transmitida en directo por ese mismo canal.

Pero lo llamativo es que para ese momento, hacía varios minutos que el juez había ordenado su liberación, con lo cual los policías no tenían nada que hacer ahí, dijo una fuente consultada por Tiempo Argentino. Este medio también supo que hubo una explicación en la que desde la Policía Federal indicaron que “querían esperar qué decían los médicos”.

Durante todo ese momento, el camarógrafo estaba “prevenido” y “sometido a actuaciones prevencionales”, a pesar de que debía estar libre. Ese episodio también está en la mira judicial, que analizará si hubo un incumplimiento policial de la orden emanada por el magistrado.

Los 12 activistas fueron llevados hasta un estacionamiento ubicado frente al Palacio Legislativo, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Rápidamente, ese procedimiento acaparó la atención de los trabajadores de prensa de los diferentes canales de TV que estaban en el lugar, entre ellos Facundo Tedeschini, de A24.

De los relatos de testigos y las imágenes grabadas por otros canales se pudo reconstruir que habría habido una orden policial para que los trabajadores de prensa se reacomoden en otro lugar y dejen liberado el ingreso al estacionamiento. En ese interín, los camarógrafos comenzaron a moverse, pero un efectivo abordó de manera violenta a Tedeschini.

Fuente: Tiempo Argentino

