País poco confiable: Milei se burla públicamente de los empresarios

El presidente Javier Milei volvió a faltar el respeto públicamente. Esta vez, atacó a sectores empresarios, a los que acusó de integrar “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en el marco de la polémica por el cierre de empresas como Fate y la apertura de importaciones.

Con una publicación en su cuenta de la red social X, Milei mencionó irónicamente a “Don Chatarrín” por Paolo Rocca, de Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, de Fate; y Señor Lengua Floja por Roberto Méndez, de Neumen.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, señaló el mandatario.

A juicio de Milei, “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, siguió.

El debate al que Milei alude en la misma publicación como “Batalla Cultural”, se enmarca en la polémica por el cierre de empresas nacionales y las críticas que desde algunos sectores empresarios surgieron hacia la apertura de importaciones.

Ayer, Milei había cruzado a Méndez, Ceo de la empresa de Neumáticos Neumen, quien asumió en una entrevista que “robaban” con el precio de las cubiertas.

“Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, expresó Milei en su cuenta de X.

