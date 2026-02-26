Escuelas Verdes: conciencia ecológica desde la escuela

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Educación, a través del programa Escuelas Verdes, continúa acompañando a las escuelas con propuestas para fortalecer el compromiso de la comunidad educativa con el cuidado del ambiente.

La escuela es un espacio clave para promover hábitos responsables, reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y construir soluciones colectivas frente a los desafíos ambientales actuales. Para acompañar este trabajo, el programa brinda recursos pedagógicos que pueden servir como guía y apoyo para la realización de proyectos integrales en educación ambiental.

Sección «Para la escuela»: manuales y guías para planificar propuestas y actividades de educación ambiental, enfocados en diversas temáticas, desde huertas agroecológicas, hasta energías renovables.

Guía de Proyectos Educativos Ambientales: un material que ofrece un marco pedagógico y recursos para el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de proyectos ambientales en la escuela.

Guía «Hacia una Escuela Verde»: un recurso para la práctica docente que brinda herramientas concretas para transitar el camino hacia el reconocimiento como Escuela Verde.

También se encuentra abierta la convocatoria para que las escuelas designen a su Referente Ambiental, un rol fundamental para impulsar y acompañar las acciones ambientales escolares durante el ciclo lectivo.

Para recibir orientación o fortalecer las iniciativas que se desarrollen en cada institución, pueden escribir a [email protected].

El inicio de un nuevo ciclo es también una oportunidad para seguir trabajando en red, compartir experiencias y consolidar comunidades educativas comprometidas con un presente y un futuro más sustentables.

