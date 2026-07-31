Los argentinos están perdiendo el optimismo, según una encuesta La Bocina 31 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/poliarquia-cae-el-indice-de-optimismo-economico.mp3 POPURRÍ XL – 30/07/26 Relacionado Vea también... 3 de cada 4 argentinos están preocupados por bajos salarios y desempleo Más del 64% cree que el gobierno de Milei “es cada vez más autoritario”, según una encuesta ENCUESTA. La gran mayoría de los argentinos, no quiere más deuda con el FMI Cómo son las familias porteñas, según una encuesta Post navigation Previous: Chapu Nocioni: “las Malvinas son argentinas”Next: “La ruta de Los Notables”: documental sobre bares emblemáticos de Buenos Aires NOTAS RELACIONADAS Chapu Nocioni: “las Malvinas son argentinas” La Bocina 31 de julio de 2026 A bailar el tango, en la Semana de las Milongas La Bocina 31 de julio de 2026 Mala señal: el consumo de combustibles sigue cayendo La Bocina 31 de julio de 2026