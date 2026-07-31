A bailar el tango, en la Semana de las Milongas
Durante la primera semana de Agosto se realizará la 8.ª edición de la Semana de las Milongas, una invitación a redescubrir el tango, encontrarse con su comunidad y disfrutar de una de las expresiones culturales más representativas de Buenos Aires.
Durante siete días, 59 milongas distribuidas en distintos barrios ofrecerán una programación especial con propuestas para todos los niveles de experiencia. Habrá pistas de baile, música y clases abiertas que permitirán tanto a quienes ya forman parte de este universo como a quienes se acercan por primera vez descubrir la riqueza de una de las expresiones culturales más representativas de Buenos Aires.
La programación reunirá milongas con propuestas para distintos públicos e intereses, con pistas de baile, música y clases abiertas. La iniciativa invita tanto a quienes ya forman parte del circuito milonguero como a quienes quieran tener su primer acercamiento al tango: no hace falta saber bailar y tampoco es necesario vestir de manera formal para participar, ya sea como bailarín o simplemente como espectador.
La Semana de las Milongas reafirma el compromiso de la Ciudad con la preservación y promoción del tango como patrimonio cultural vivo, generando nuevos espacios de participación, intercambio y disfrute alrededor de una tradición que sigue convocando a miles de personas.
Milonga de apertura:
Ciclo de Tango en El Verdi, sábado 1 de agosto a las 20:30h
Presentación de la Orquesta Esquina Sur a las 00h
Exhibición de Laura Casco Zorzon y Ariel Taritolay
Milonga de cierre:
La Viruta tango club, viernes 7 de agosto a las 21:45h
Presentación de Esteban Morgado Cuarteto
Exhibición de Julio Seffino y Aldana Tade
Entradas
Como parte de la propuesta, se ofrecerán entradas sin costo para beneficiarios de Pase Cultural y público general, que permitirán participar de las clases y actividades programadas en las distintas milongas. Las reservas podrán realizarse a partir del miércoles 29 de julio a las 12h a través de formularios, con cupos limitados para cada sede. Las personas que obtengan un lugar recibirán la confirmación por correo electrónico. Quienes no consigan una reserva podrán asistir igualmente y adquirir su entrada directamente en cada milonga, sujeta a la capacidad disponible.