A bailar el tango, en la Semana de las Milongas

La programación reunirá milongas con propuestas para distintos públicos e intereses, con pistas de baile, música y clases abiertas. La iniciativa invita tanto a quienes ya forman parte del circuito milonguero como a quienes quieran tener su primer acercamiento al tango: no hace falta saber bailar y tampoco es necesario vestir de manera formal para participar, ya sea como bailarín o simplemente como espectador.

La Semana de las Milongas reafirma el compromiso de la Ciudad con la preservación y promoción del tango como patrimonio cultural vivo, generando nuevos espacios de participación, intercambio y disfrute alrededor de una tradición que sigue convocando a miles de personas.

Milonga de apertura: