Se reabre la inscripción para los talleres del Centro Cultural Baldomero
El Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno invita a ser parte de una nueva temporada de talleres con propuestas para todas las edades y todos los gustos. Encontrá tu espacio para aprender, crear, expresarte y compartir.
Talleres de:
Plástica Niños
Danza Árabe niños
Fotografía
Serigrafía
Danzas Árabes adultos
Flamenco
Comedia Musical Infantil
Juegos Teatrales Infantiles
Bioenergetica
Fileteado Porteño
Más información en Mercedes 1405, de lunes a viernes de 18 a 21, o hacer click aquí.