Con el cuento del tío, robaron U$S 26.000; detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes, uno de ellos con ocho antecedentes, luego de nueve allanamientos simultáneos por una estafa bajo la modalidad “cuento del tío” y secuestró 55 teléfonos celulares, dinero y armas.

Uno de los imputados, de 30 años, registraba ocho antecedentes, entre ellos un procesamiento por estafa, un pedido de captura con prohibición de salida del país por encubrimiento agravado y una averiguación de paradero y comparendo por asociación ilícita.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Defraudaciones y Estafas, en el marco de una investigación iniciada tras un hecho ocurrido el 14 de mayo de este año, cuando una mujer entregó 26.000 dólares a los delincuentes tras ser engañada telefónicamente.

Los investigadores identificaron el vehículo utilizado en la maniobra, individualizaron a los sospechosos y determinaron los domicilios vinculados a la organización.

El magistrado interventor dispuso nueve órdenes de allanamiento en domicilios situados sobre las calles Murature al 5000, Gualeguaychú al 900, Bahía Blanca al 2800, Juan B. Justo al 8300, Gaona al 3700 y White al 1600, en los barrios de Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Devoto, Villa Luro, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda, respectivamente.

En esos procedimientos los dos imputados resultaron detenidos y se secuestraron 55 teléfonos celulares, dólares, documentación de vehículos, dos revólveres (uno sin numeración y otro calibre 32 largo) y un arma de aire comprimido tipo réplica, además de otros elementos de interés para la causa.

Fuente: Policía de la Ciudad

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