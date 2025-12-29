En Floresta, allanan casas de una banda que hacía el “cuento del tío”

La Policía de la Ciudad realizó dos allanamientos en los barrios de Vélez Sarsfield y Floresta, en el marco de una investigación por estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, que permitió identificar a una banda dedicada a este tipo de engaños y secuestrar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido en febrero de este año, cuando una mujer fue víctima de una estafa, mientras se encontraba fuera de su domicilio. Según la denuncia, la empleada doméstica recibió un llamado telefónico en el que un supuesto contador de la familia le indicó que debía retirar una suma de dinero en dólares que la dueña de la vivienda tenía guardada.

Engañada por el llamado, la empleada rompió un placard donde se encontraban los ahorros de la damnificada, y entregó el dinero a un hombre que se presentó en el lugar haciéndose pasar por el contador, maniobra que luego se comprobó como falsa.

A partir de ese hecho, y por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 12, personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad llevó adelante tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, la identificación de vehículos y de las personas involucradas en la maniobra.

Como resultado de la investigación, se realizaron allanamientos en domicilios ubicados en Moctezuma al 1400 y Sanabria al 1400, donde se secuestraron 15 teléfonos celulares, una notebook, un DVR, dos pen drives, tres adaptadores de memoria y una tarjeta SIM.

