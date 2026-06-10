Charlas sobre Jorge Luis Borges, en los Bares Notables
En conmemoración de los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges (1986-2026), se presentarán durante junio y julio diversas actividades sin costo en los Bares Notables de Buenos Aires. El más universal de los escritores argentinos será homenajeado a través de conferencias y disertaciones que recorrerán su vida, su obra y su proyección internacional. La programación también incluirá espectáculos musicales inspirados en sus poemas y cuentos, así como interpretaciones de las milongas que escribió junto a compositores como Astor Piazzolla, Sebastián Piana y Carlos Guastavino, entre otros. Además, se realizarán dos recorridos guiados por bares y lugares vinculados con su vida y su universo literario.
Programación
Charlas
– Buenos Aires y Borges. Historias de coraje en las orillas
Viernes 12 de junio, 18 h
Café La Poesía, Chile 502, primer piso (San Telmo)
A cargo de Susana Sassano
De la milonga al cuento. Un recorrido por una ciudad que se vuelve mito a través de los relatos borgeanos.
– Introducción a la vida y literatura de Borges
Jueves 18 de junio, 18 h
London City, Av. de Mayo 599 (Monserrat)
A cargo de Daniel Mecca
Una introducción a la obra de Borges a partir de la reconstrucción de sus antepasados y su linaje en sus cuentos de cuchilleros, la biblioteca borgeana y cómo se convirtió Borges en un escritor nacional y universal.
– Buenos Aires por Borges
Viernes 19 de junio, 17.30 h
El Colonial, Av. Belgrano 599 (Monserrat)
A cargo de Daniel Vega
Recorriendo los caminos borgeanos, inspiración y escenario de sus historias, en esta charla se transitarán diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron y tienen que ver con Jorge Luis Borges; sus relatos, poemas, vivencias, trabajos y sitios que fueron inspiración y escenario de sus historias. Un recorrido con datos, referencias, anécdotas y curiosidades que seguirán el camino trazado por su escritura.
– La mujer en la obra de Borges
Viernes 26 de junio, 18 h
Claridge ‘s Bar, Hotel Claridge, Tucumán 535 (San Nicolás)
A cargo de María Rosa Lojo
El rol de la mujer en la narrativa borgeana, en un mundo con protagonismo masculino que desplaza hacia los márgenes las figuras femeninas.