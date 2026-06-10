Charlas sobre Jorge Luis Borges, en los Bares Notables

En conmemoración de los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges (1986-2026), se presentarán durante junio y julio diversas actividades sin costo en los Bares Notables de Buenos Aires. El más universal de los escritores argentinos será homenajeado a través de conferencias y disertaciones que recorrerán su vida, su obra y su proyección internacional. La programación también incluirá espectáculos musicales inspirados en sus poemas y cuentos, así como interpretaciones de las milongas que escribió junto a compositores como Astor Piazzolla, Sebastián Piana y Carlos Guastavino, entre otros. Además, se realizarán dos recorridos guiados por bares y lugares vinculados con su vida y su universo literario.

Programación

Charlas

– Buenos Aires y Borges. Historias de coraje en las orillas

Viernes 12 de junio, 18 h

Café La Poesía, Chile 502, primer piso (San Telmo)

A cargo de Susana Sassano

De la milonga al cuento. Un recorrido por una ciudad que se vuelve mito a través de los relatos borgeanos.

– Introducción a la vida y literatura de Borges

Jueves 18 de junio, 18 h

London City, Av. de Mayo 599 (Monserrat)

A cargo de Daniel Mecca

Una introducción a la obra de Borges a partir de la reconstrucción de sus antepasados y su linaje en sus cuentos de cuchilleros, la biblioteca borgeana y cómo se convirtió Borges en un escritor nacional y universal.

– Buenos Aires por Borges

Viernes 19 de junio, 17.30 h

El Colonial, Av. Belgrano 599 (Monserrat)

A cargo de Daniel Vega

Recorriendo los caminos borgeanos, inspiración y escenario de sus historias, en esta charla se transitarán diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron y tienen que ver con Jorge Luis Borges; sus relatos, poemas, vivencias, trabajos y sitios que fueron inspiración y escenario de sus historias. Un recorrido con datos, referencias, anécdotas y curiosidades que seguirán el camino trazado por su escritura.

– La mujer en la obra de Borges

Viernes 26 de junio, 18 h

Claridge ‘s Bar, Hotel Claridge, Tucumán 535 (San Nicolás)

A cargo de María Rosa Lojo

El rol de la mujer en la narrativa borgeana, en un mundo con protagonismo masculino que desplaza hacia los márgenes las figuras femeninas.

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