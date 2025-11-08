Los Bares Notables se suman a La Noche de los Museos

En esta edición de La Noche de los Museos, siete Bares Notables presentarán una programación especial: La Perla y Bar Portuario en La Boca, Confitería Saint Moritz en Retiro, La Puerto Rico en Montserrat, el bar Museo Fotográfico Simik de Chacarita, La Academia en San Nicolás, y La Flor de Barracas.

La propuesta musical en esta ocasión será “Dúos Notables“, el encuentro e intercambio en escena de dos músicos que fusionarán sus estilos y lenguajes musicales, improvisando o versionando temas de distintos autores y de su propia autoría.

PROGRAMACIÓN

Sábado 8 de noviembre

A las 19 h

La Perla, Av. Don Pedro de Mendoza 1899, La Boca

Pablo Farhat – Sebastián Gangi

Música clásica, popular y académica

Pablo Farhat es músico, compositor, arreglador, violinista, director de Ensamble Argentino, y Sebastian Gangi es compositor, pianista, arreglador y discípulo de la pianista, profesora y compositora Hilda Herrera. En dúo reversionarán a grandes compositores argentinos, proponiendo una mirada criolla sobre la música académica argentina y una mirada camerística sobre ritmos populares nacionales.

A las 19.30 h

Confitería Saint Moritz, Esmeralda 894, Retiro

Walther Castro – Esteban Morgado

Tango

Walther Castro, bandoneonista, compositor y arreglador, ganador de un Grammy Latino, se unirá al compositor y guitarrista Esteban Morgado, con quien grabó un álbum muy exitoso, para abordar tangos de todas las épocas, desde los tradicionales hasta composiciones de Piazzolla y temas propios del dúo, en un show donde prevalecerá la interacción entre el bandoneón y la guitarra.

A las 20.30 h

La Puerto Rico, Alsina 420, Montserrat

Víctor Simón – Irene Cadario

Folklore, música latinoamericana

La unión artística entre Irene Cadario (violín) y Víctor Simón (piano) da origen a un dúo de notable intensidad expresiva, donde el virtuosismo se combina con una profunda sensibilidad musical. Juntos explorarán un repertorio entre la música popular argentina y sus propias composiciones, tejiendo un diálogo constante entre la tradición y la contemporaneidad.

A las 21 h

Bar Portuario, Pinzón 102, La Boca

La Dupla

Música argentina y latinoamericana

Este dúo está integrado por Nili Grieco en flauta y Juan Gallino en guitarra. Acompañará el show la muestra de pintura “Cotidianas” de @patopintora.

A las 21 h

Museo Fotográfico Simik, Av. Federico Lacroze 3901, Chacarita

Dúo Greco-Enrich

Tango

El dúo Greco-Enrich surge como una excusa para explorar diversas maneras de interpretar tangos en la inusual formación de dos bandoneones, ya sea a través de la improvisación o de arreglos originales.

A las 22.30 h

La Flor de Barracas, Suárez 2095, Barracas

Pablo Fraguela – Ricardo Cánepa

Tango

Pablo Fraguela, pianista, compositor, arreglador y director artístico del famoso grupo La Grela, y acompañante de Suna Rocha, Horacio Molina, Lidia Borda, Zamba Quipildor, entre otros; y Ricardo Cánepa, contrabajista de la Orquesta del Teatro Colón y de la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, se unirán para abordar tangos de todos los tiempos y composiciones propias con arreglos renovadores.

A las 23 h

La Academia, Montevideo 341, San Nicolás

Erika Di Salvo – Miguel Pereiro

Tango

Erica Di Salvo es violinista, compositora y directora de orquesta, y actúa como intérprete bajo la dirección de maestros como Atilio Stamponi, Osvaldo Piro y Nestor Marconi. Miguel Pereiro es pianista, compositor, arreglador, y director de orquesta en las más relevantes casas de tango. En este show se unirán para recorrer diferentes épocas del tango, incluyendo algunas improvisaciones.

