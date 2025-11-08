Robaba a alumnos de una escuela, en Villa Luro: detenido

Un hombre de 33 años que estaba prófugo de la justicia quedó detenido, sospechado por haber cometido siete robos a estudiantes de una escuela en Villa Luro, entre ellos, la sustracción de un teléfono celular a un joven de 14 años.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el sujeto fue arrestado por la Policía de la Ciudad en el mismo barrio donde cometía los asaltos, tras una pesquisa conjunta con oficiales de la División de Investigaciones Comunales 10 y la Comisaría Vecinal.

El sospechoso fue interceptado por los detectives en la avenida Rivadavia y Milton, se confirmó que tenía un pedido de captura por robo, solicitud que provenía del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC 26) y que correspondía al pasado 6 de septiembre.

Cuando el acusado ya estaba demorado, un ciudadano lo identificó como el autor del robo del celular de su hijo de 14 años, hecho que tuvo lugar el 27 de octubre pasado y cuyo caso fue elevado en un Foro de Seguridad Pública.

El denunciante señaló que aquel día, el delincuente le entregó unos panfletos a su hijo, en la intersección de las calles Corro y Rivadavia, mediante engaños sacó los papeles de la mochila y luego amenazó que en ella tenía un arma con el fin de sustraerle el celular, a continuación huyó por Rivadavia.

Asimismo, el acusador y a partir de los dichos de su hijo, indicó que el malviviente contaba con un tatuaje en el antebrazo derecho, lo que fue confirmado por los oficiales policiales cuando revisaron al sujeto en el lugar de la detención.

Hecha las consultas, el TOC26 avaló la detención, al igual que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 50, Secretaría del Dr. Bustamante.

