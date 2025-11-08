All Boys llegó a la final de la Libertadores futsal femenina: dónde ver el partido

Hoy a las 18 hs. #AllBoys disputará, por primera vez en su historia, la Final de la Copa Conmebol Libertadores de Futsal Femenino donde enfrentará a Taboão Magnus de Brasil.

Seguí la transmisión oficial por: https://play.tycsports.com/copa-libertadores/all-boys-arg-vs-taboao-magnus-bra-conmebol-libertadores-futsal-femenina-2025-id692513.html

Desde las 17, socios e hinchas de All Boys se concentran en el Predio Fernando Sánchez, para ver juntos este evento histórico: la primera final de la Libertadores en la que juega el Albo.

Relacionado