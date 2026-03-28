All Boys recordó a sus hinchas desaparecidos

Con motivo de los 50 años del último golpe, desde All Boys rendimos homenaje a las personas desaparecidas vinculadas con nuestro club, a través de la puesta en valor del mural “Aquí fueron felices”, realizado en 2015 por el artista Alejandro Dufort. Además de recordar a Samuel Alberto Szczupakiewicz, Carlos Oscar Lorenzo Cittadini, Daniel Ferreira, Susana Leonardi Milani Nievas, este año incorporamos la figura de José Agustín Potenza. Gracias al aporte de su familia, pudimos reconstruir su historia y su vinculación con All Boys.

Asimismo, nos sumamos a la Campaña “Florecerán pañuelos”, convocada por las Abuelas de Plaza de Mayo, donde exhibimos pañuelos intervenidos por hinchas y vecinos/as del barrio.

Queremos agradecer la participación de los familiares presentes: por parte de Samuel: Mirta (hermana) y Patricia (prima); de Carlos: Silvia (hermana), Gimena (cuñada), Sol, Mora y Joaquín (sobrinos/as); de Susana: Julio Milani (primo) y por parte de José: Rosa (hermana).

Y dar las gracias a Silvia Irigaray, referentes de la Comuna 10, Fernando Varela Pagliaro y a todas las personas que acompañaron el encuentro.

Club Atlético All Boys

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