Fueron a hacerle la multa, y se encontraron con un cargamento de ketamina en pleno Caballito

La Policía de la Ciudad fue a hacerle la multa a un camión por estacionar en doble fila, en Juan B. Alberdi al 500, y se encontró con un cargamento de ketamina.

La ketamina es un anestésico de efecto rápido que se utiliza tanto con seres humanos (como sedante en operaciones menores) como con animales (como tranquilizante). A dosis altas, causa intoxicación y alucinaciones similares a las del LSD.

Se supone que no debería poder circular libremente, por Buenos Aires, un cargamento de 600 litros de ketamina liquida, en un camión que venía desde Paraguay, e indudablemente pasó todos los controles sin que nadie se percatara de lo peligroso de su contenido.

El procedimiento fue llevado adelante por la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, que identificó el vehículo estacionado en doble fila sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 555.

Tras el hallazgo, se montó un operativo de seguridad en la zona para resguardar el perímetro y evitar incidentes, en plena área comercial del barrio.

El conductor del camión, de nacionalidad paraguaya, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal, mientras avanza la investigación para determinar el origen del cargamento.

Las autoridades buscan establecer si la droga estaba destinada a la distribución ilegal en el ámbito minorista dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Relacionado