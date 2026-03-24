Acto de All Boys por el Día de la Memoria

En el marco del Mes de la Memoria, el Club Atlético All Boys invita a participar de un espacio de encuentro, reflexión y memoria, donde rendiremos homenaje a Susana Leonardi, Daniel Ferreyra, Carlos Lorenzo, Samuel Szczupakiewicz y José Agustín Potenza.

Durante la jornada se realizará la puesta en valor del mural ubicado en Jonte y Mercedes, “Aquí Fueron Felices”. Inaugurado en 2015, este mural forma parte de la memoria viva del club y de nuestro barrio.

Asimismo, se compartirán palabras alusivas y nos sumaremos a la campaña “Florecerán pañuelos”, promoviendo la construcción colectiva de memoria en todo el país. Te invitamos a traer tu pañuelo blanco intervenido con frases, nombres, símbolos o dibujos.

Jueves 26 de marzo

18 hs

Jonte y Mercedes, CABA

Invitamos a socios, socias, hinchas y a toda la comunidad a acercarse y ser parte de este encuentro.

Club Atlético All Boys

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