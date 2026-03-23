Por falta de pago del gobierno y obras sociales, están cerrando instituciones privadas que atienden a personas con discapacidad

La crisis generada por el incumplimiento, por parte del gobierno nacional, de la ley de emergencia en discapacidad, está llevando a una situación desesperante a las personas con discapacidad de todo el país, que están perdiendo prestadores todos los días.

La versión oficial asegura que no es la intención que se pierdan prestaciones, pero es lo que está ocurriendo, ante los incumplimientos constantes de los pagos por parte del ministerio de Economía.

Ante los retrasos en los pagos, tanto del Gobierno como de las obras sociales, bay entidades que están anunciando su cierre, como el centro Santa Ana de Colón, entre Ríos, que cerrará sus puertas en mayo.

La actriz Valentina Bassi -madre de un adolescente con autismo- publicó un video en redes sociales donde apuntó directamente contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y su rol en la construcción de un discurso estigmatizante. “Adorni fue el que se encargó personalmente de estigmatizar y criminalizar a las personas con discapacidad. Con saña, con sorna, con fake news como la de la cola del perrito. Eso va entrando en la gente. Él se encargó de relacionar la discapacidad con el curro. Para mucha gente hoy, la discapacidad es un curro. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la crueldad? Yo, que tengo un hijo con discapacidad, estoy currando. ¿Para qué hizo eso? Para que todos puedan robar tranquilos. ¿Por qué no se dejan de perjudicar a las personas con discapacidad y sus familiares y cumplen la ley de emergencia como se debe? Porque no la están cumpliendo“.

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