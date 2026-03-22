Vigilia por la Identidad, con “50 Gargantas” alrededor de la Pirámide de Mayo

La Garganta Poderosa organiza la “Vigilia por la Identidad”, en la Pirámide de Mayo. El lunes 23 de Marzo, desde las 14, prometen “un festival para la historia y porque la Memoria no se nos pasa”.

Ya comprometieron su presencia los periodista Julia Mengolini, Fernando Borroni, Noe Barral Grigera, Fino Amore y Ari Lijalad, el artista gráfico Tute, el preparador de futbolistas Fernando Signorini, HIJOS, el senador nacional Wado de Pedro, Willy Bronca, la legisladora Victoria Montenegro, el integrante de Divididos Ricardo Mollo, el especialista en medio ambiente Enrique Viale y muchas figuras más, que integrarán las “50 gargantas” para gritar Memoria, Verdad y Justiciaa, al cumplirse medio siglo del último golpe cívico-eclesiástico-militar.

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