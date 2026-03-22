Según audio difundido por “La Nación”, Javier Milei era empleado de Novelli

Una investigación firmada por Hugo Alconada Mon y publicada en La Nación, dice que “Mauricio Novelli le habría pagado un sueldo “todos los meses” a Javier Milei por sus servicios como ‘influencer’ mientras era diputado nacional y sorteaba su dieta como legislador. Eso es lo que al menos surge de la reconstrucción que hizo LA NACION en base a mensajes, audios, documentos y registros bancarios que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del teléfono celular y otros dispositivos electrónicos del lobista”.

En la publicación se puede escuchar el audio de Novelli donde le dice a su secretaria que impute como “sueldo” los U$S 2.000 mensuales que le pagaban a Javier Milei, cuando éste era diputado nacional.

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