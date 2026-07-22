Hijitus, Larguirucho y Trapito vuelven a la pantalla grande, en el Museo Larreta

Estas vacaciones de invierno, el Museo de Arte Español Enrique Larreta invita a chicos, chicas y sus familias a encontrarse con el maravilloso universo de Manuel García Ferré, uno de los grandes creadores de la animación argentina.

A través de una selección de largometrajes y episodios protagonizados por personajes inolvidables como Hijitus, Larguirucho y Trapito, el museo propone compartir tardes de cine, aventura, humor y fantasía.

Una programación que llega al corazón de los adultos y que van a descubrir los más chicos, disfrutando historias animadas que forman parte de la memoria cultural de nuestro país.

Coordinación: Valeria Orsi

Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Wiliams

Programación:

Viernes 24/7, 16 h

Microcine

Las aventuras de Súper Hijitus

Hijitus vive junto a su fiel perro Pichichus en las afueras de Trulalá. Gracias a su sombrero mágico, puede transformarse en Súper Hijitus y enfrentar las maldades del temible Dr. Neurus y otros villanos de la ciudad. Con ingenio, valentía y mucho humor, este querido superhéroe protagoniza aventuras que han marcado a generaciones de espectadores.

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Sábado 25/7, 16 h

Cine en el Auditorio

Viernes 31/7, 16 h

Microcine

Trapito

Trapito, un espantapájaros de noble corazón, salva la vida de Salapín, un pequeño gorrión. Entre ambos nace una entrañable amistad que los llevará a atravesar desafíos, peligros y momentos de gran emoción. En su camino encontrarán entrañables compañeros como Larguirucho, Espumita y Caballito de Mar, así como temibles adversarios como el pirata Mala Pata y el Pulpo Cruel.

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Sábado 1/8, 16 h

Cine en el Auditorio

Las aventuras de Súper Hijitus

Una selección de episodios protagonizados por Súper Hijitus, el héroe que, al pronunciar su célebre frase “Sombrero, sombreritus, conviérteme en Súper Hijitus”, adquiere poderes extraordinarios para proteger a los habitantes de Trulalá y combatir las injusticias.



Más información:

Actividad incluida en la entrada al museo.

Ingreso por orden de llegada. Capacidad limitada.

Dirección: Juramento 2291

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