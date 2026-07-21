“Seres que bailan”: danza para todos, en el teatro San Martín

Seres que bailan comienza con un minué, una danza elegante de tiempos antiguos. Y luego van internándose, en este mundo de cortesanos, otros personajes de cualquier época. Algunos románticos, otros disparatados, o cómicos, o misteriosos. La obra gira en torno al puro disfrute de la danza, un lenguaje que no necesita palabras y que aquí está inspirado en músicas muy variadas, entre otras de Joseph Haydn, W. A. Mozart y Erik Satie.

Desde el 23 de julio hasta el 2 de agosto. Funciones: Martes a domingos a las 16 horas. En Teatro San Martín, Sala Cunill Cabanellas, Avenida Corrientes 1530.

FUNCIONES DISTENDIDAS: Martes 21 y 28 de julio (sutilmente adaptadas con estímulos sensoriales reducidos, flexibilidad de movimiento y un ambiente de respeto para que personas neurodivergentes disfruten del espectáculo a su propio ritmo)

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