Convocan a audiciones para un espectáculo con Elena Roger, en el Teatro San Martín

El Complejo Teatral de Buenos Aires convoca a actores y actrices a participar de las audiciones abiertas para integrar el elenco de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, un musical protagonizado por Elena Roger con música de Charly García, escrita y dirigida por Ricardo Hornos, que se estrenará en marzo de 2026 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. La inscripción tendrá lugar desde el miércoles 8 de octubre a las 00.01 horas hasta el miércoles 22 de octubre a las 23.59 horas (cierre definitivo).

El espectáculo – que contará con más de treinta artistas en escena – propone una mirada contemporánea sobre un episodio fundacional de la historia argentina: las invasiones inglesas de 1806.

A partir de una ambiciosa puesta en escena con gran despliegue escenográfico, la obra busca reflejar los momentos de desconcierto y resistencia que precedieron a la defensa del Río de la Plata, acompañada por una banda sonora inspirada en el universo musical de Charly García.

