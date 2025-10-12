12 de octubre de 2025

Screenshot_20251011-223649

Caminata rosa por Villa Lugano

La Bocina 11 de octubre de 2025
26-feria

Feria del productor al consumidor en Agronomía, y charla sobre el desfinanciamiento universitario

La Bocina 10 de octubre de 2025
10-perlas

“7 Perlas sobre el diván”, gratis en La Paternal

La Bocina 10 de octubre de 2025

12-elena roger

Convocan a audiciones para un espectáculo con Elena Roger, en el Teatro San Martín

La Bocina 12 de octubre de 2025
12-murcielagas

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra 2 a 0, y se consagraron Bicampeonas del mundo

La Bocina 12 de octubre de 2025
18-asamblea all boys

Asamblea en All Boys, para elegir autoridades

La Bocina 12 de octubre de 2025
17-desempleo

Desde que asumió Milei, casi 300.000 privados pidieron el seguro de desempleo

La Bocina 12 de octubre de 2025