Los canales Blender y Carajo son del mismo dueño La Bocina 8 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/marini-el-dueno-de-blender-y-carajo.mp3 POPURRÍ XL – 08/06/26 Relacionado Post navigation Previous: El emotivo homenaje de “Pasión de Sábado” al Indio Solari NOTAS RELACIONADAS El emotivo homenaje de “Pasión de Sábado” al Indio Solari La Bocina 8 de junio de 2026 En CABA, la inflación de mayo fue 2,1%; ya aumentó 14% en 2026 La Bocina 8 de junio de 2026 Terminó el velorio del Indio; la despedida de la familia La Bocina 8 de junio de 2026