13 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

05-comercios

Lo único que baja, es el consumo: comercios de barrio vendieron 4,2% menos en septiembre

La Bocina 13 de octubre de 2025
12-murcielagas

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra 2 a 0, y se consagraron Bicampeonas del mundo

La Bocina 12 de octubre de 2025
17-desempleo

Desde que asumió Milei, casi 300.000 privados pidieron el seguro de desempleo

La Bocina 12 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

05-comercios

Lo único que baja, es el consumo: comercios de barrio vendieron 4,2% menos en septiembre

La Bocina 13 de octubre de 2025
12-feria del libro floresta

Se realizó la primera Feria del Libro en Floresta

La Bocina 13 de octubre de 2025
videoframe_19092

El doble femicida tuvo vínculos con los referentes libertarios Laje y Márquez

La Bocina 12 de octubre de 2025
12-elena roger

Convocan a audiciones para un espectáculo con Elena Roger, en el Teatro San Martín

La Bocina 12 de octubre de 2025