Se realizó la primera Feria del Libro en Floresta
Postales de la Primera Feria del Libro en Floresta
Una jornada llena de cultura, lectura y comunidad en el Rocca, con gran participación de editoriales, libreros, escritores y talleres.
Vecinos y vecinas disfrutaron de una hermosa tarde cultural en familia, en un evento organizado por nuestro club, que sigue abriendo sus puertas al barrio.
Gracias a todas las personas que hicieron esto posible.
El club para el barrio, siempre. El Rocca para #AllBoys y para el barrio.
Club Atlético All Boys