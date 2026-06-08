Terminó el velorio del Indio; la despedida de la familia La Bocina 8 de junio de 2026 Relacionado Post navigation Previous: Las ventas en comercios barriales siguen cayendo: -1,2% en MayoNext: En CABA, la inflación de mayo fue 2,1%; ya aumentó 14% en 2026 NOTAS RELACIONADAS Los canales Blender y Carajo son del mismo dueño La Bocina 8 de junio de 2026 El emotivo homenaje de “Pasión de Sábado” al Indio Solari La Bocina 8 de junio de 2026 En CABA, la inflación de mayo fue 2,1%; ya aumentó 14% en 2026 La Bocina 8 de junio de 2026