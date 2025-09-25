25 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

24-marcha plaza flores

Multitudinaria marcha en Flores, por las tres chicas asesinadas: la policía reprimió

La Bocina 24 de septiembre de 2025
24-milei onu

Milei en la ONU: habló de pan, de hambre y de crecimiento lento

La Bocina 24 de septiembre de 2025
27-milei karina espert

“Karina tiene limitaciones para hablar” (pero es secretaria general de Presidencia)

La Bocina 24 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

12-aula

En 2024, sólo 10 de cada 100 estudiantes, terminó la secundaria en tiempo y forma

La Bocina 25 de septiembre de 2025
24-marcha plaza flores

Multitudinaria marcha en Flores, por las tres chicas asesinadas: la policía reprimió

La Bocina 24 de septiembre de 2025
24-milei onu

Milei en la ONU: habló de pan, de hambre y de crecimiento lento

La Bocina 24 de septiembre de 2025
24-migrantes

Volvieron las redadas en Los Angeles: persiguen a migrantes, en la calle o el trabajo

La Bocina 24 de septiembre de 2025