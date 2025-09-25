Préstamos al gobierno de Milei: Figuretti sí que la vió La Bocina 25 de septiembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/09/figuretti-prestamos.mp3 POPURRÍ XL – 25/09/25 Relacionado Continue Reading Previous: En 2024, sólo 10 de cada 100 estudiantes, terminó la secundaria en tiempo y formaNext: “No sé qué festejan: endeudarse siempre es malo” NOTAS RELACIONADAS El bar de Martín Piroyansky en La Paternal La Bocina 25 de septiembre de 2025 “No sé qué festejan: endeudarse siempre es malo” La Bocina 25 de septiembre de 2025 En 2024, sólo 10 de cada 100 estudiantes, terminó la secundaria en tiempo y forma La Bocina 25 de septiembre de 2025