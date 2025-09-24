Multitudinaria marcha en Flores, por las tres chicas asesinadas: la policía reprimió

Mientras los medios se regodean difundiendo macabros detalles del triple femicidio, miles de personas acudieron a la convocatoria realizada a través de redes sociales por Ni Una Menos, para reclamar justicia por el asesinato de Brenda, Lara y Morena.

Una multitud se concentró en la Plaza Flores, copó la avenida Rivadavia y adyacencias. La concentración comenzó pasadas las 19, con un fuerte despliegue de seguridad. Los manifestantes llevaron pancartas y banderas con los nombres de las jóvenes, al grito de SNi una menos y SJusticia por las pibas.

Durante el desarrollo de la protesta se registraron incidentes entre manifestantes y la policía, que había montado un operativo de control en las inmediaciones. Hubo empujones, corridas y momentos de tensión que derivaron en un clima de fuerte malestar entre quienes participaron de la movilización.

Relacionado