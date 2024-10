Comienza el juicio por el hecho de tránsito que terminó con las vidas de Clarisa y Julieta

El martes 22 de Octubre comienza el juicio contra Lucas Alejandro Castro, por el hecho de tránsito ocurrido en 2023, en César Díaz y Chivilcoy, que acabó con las vidas de Clarisa Zylberman y Julieta Rovea.

El Viernes 7 de Abril de 2023, luego de una fiesta de cumpleaños, Javier, su familia y una amiga volvían a sus domicilios en una Renault Duster.

En la intersección de César Díaz y Chivilcoy, una Ford Kugga los embistió: la Duster dió varias vueltas. Clarisa y Julieta murieron en el acto, y la hija de Javier quedó lesionada (usa muletas).

El conductor era Lucas Alejandro Castro. Los exámenes posteriores determinaron que había consumido alcohol y cocaína.

El martes 22 de Octubre, en el Tribunal Oral y Correccional N° 2, comienza el juicio al conductor que provocó el hecho de tránsito que terminó con las vidas de Clarisa y Julieta. Familiares y amigos convocan a presenciar el juicio:

“Necesitamos que este juicio quede como precedente para que no vuelva a pasar, que no se vuelvan a perder más vidas por personas que no las valoran, que no les importa salir a manejar sabiendo su estado de alcohol y drogas.

Pedimos justicia x Clari y Juli.

Pedimos justicia para que no hayan más familias destrozadas por personas como Castro.

Pedimos justicia por Lara que estuvo internada y 4 meses en recuperación.

Pedimos justicia por los que no están y los que quedamos.

Los invitamos al que pueda y quiera acompañar.

Gracias!!!

Quien quiera presenciar el juicio, presentarse con DNI el día martes 22 de octubre a las 8.45 horas, Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2, Talcahuano 550 6to. piso Of. 6081 Capital Federal.”