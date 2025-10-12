Las Murciélagas vencieron a Inglaterra 2 a 0, y se consagraron Bicampeonas del mundo

Argentina se consagró bicampeón del mundo del fútbol para ciegas. Las Murciélagas retuvieron el título conseguido en Birmingham 2023 y levantaron el trofeo en India, donde ganaron los cinco partidos que disputaron y finalizaron con la valla invicta.

Las Murciélagas, que realizaron la preparación para el Mundial en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD), vencieron a Inglaterra por 2-0 en la final con goles de Yohana Aguilar y Gracia Sosa, ambos en el segundo tiempo.

En el camino hacia el título, Argentina superó a Canadá por 5-0 en el debut. Luego, le ganó a Turquía y Japón por 1-0 para quedar como líder del Grupo A. En las semifinales, fue victoria por 1-0 sobre Brasil para llegar a la final contra Inglaterra.

El plantel campeón del mundo estuvo integrado por Gracia Sosa, Guillermina Corrales, Yohana Aguilar, Agustina Medina, Micaela Aguilar, Sandra Yanaje, Florencia Massenzana, Milagros Romero y las arqueras Melisa Flores y Micaela Segovia. El cuerpo técnico lo conformaron el entrenador Gonzalo Abbas y sus asistentes Santiago Jugo, Sofía Sosa y Julieta Martín.

Relacionado