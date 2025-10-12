12 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

17-desempleo

Desde que asumió Milei, casi 300.000 privados pidieron el seguro de desempleo

La Bocina 12 de octubre de 2025
10-FEMICIDIOS

Un femicidio cada 36 horas: reclaman políticas públicas eficaces

La Bocina 11 de octubre de 2025
29-espert

Orden oficial: no hay que hablar más de Espert

La Bocina 10 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

12-murcielagas

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra 2 a 0, y se consagraron Bicampeonas del mundo

La Bocina 12 de octubre de 2025
17-desempleo

Desde que asumió Milei, casi 300.000 privados pidieron el seguro de desempleo

La Bocina 12 de octubre de 2025
Screenshot_20251011-223649

Caminata rosa por Villa Lugano

La Bocina 11 de octubre de 2025
10-ccc10

Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

La Bocina 11 de octubre de 2025