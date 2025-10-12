Asamblea en All Boys, para elegir autoridades

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Estatuto Social del Club Atlético All Boys A.C., se convoca a las socias y socios a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 18 de octubre de 2025 a las 9:00 horas, que tendrá lugar en las instalaciones del Baby Fútbol, en Chivilcoy y Av. Álvarez Jonte, C.A.B.A.; siguiéndose el procedimiento previsto por el Capítulo XIV del Estatuto y, de conformidad con lo dispuesto por el art. 78 inciso “e” de dicho cuerpo de normas, se realizará el acto eleccionario para elegir autoridades para el período 2025-2028, según manda el art. 97, 2º párrafo, de dicho reglamento, desde las 12:00 hasta las 18:00 horas del mismo 18/10/2025.

Relacionado