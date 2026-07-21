La CGT, las CTA y la UTEP marchan con los jubilados

La CGT encabezará una movilización junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en defensa de los jubilados, el próximo miércoles 22 de julio. Es el lanzamiento de una nueva etapa del plan de lucha contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

La convocatoria fue difundida por la propia central obrera bajo la consigna «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados«. La concentración está prevista para las 15 horas en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las organizaciones reclamarán por la defensa de los haberes previsionales, los ingresos y una vida digna para los adultos mayores.

Con esta comunicación, la CGT termina de oficializar el primer paso del esquema de protestas que venía siendo delineado junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP, en el marco de un plan de acción coordinado que busca sostener la conflictividad social durante las próximas semanas.

La movilización del 22 de julio no será un hecho aislado. Forma parte del cronograma acordado entre las centrales sindicales y los movimientos sociales tras una serie de reuniones en las que resolvieron profundizar la unidad frente al rumbo económico del Gobierno nacional.

El entendimiento comenzó a tomar forma luego de los encuentros mantenidos entre la conducción de la CGT, las dos CTA y la UTEP, donde coincidieron en impulsar un plan de lucha escalonado con movilizaciones conjuntas y distintas acciones de protesta para enfrentar el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Dentro de ese esquema, las organizaciones resolvieron que la primera gran demostración de fuerza sería una marcha unificada en respaldo a los jubilados, un sector que consideran especialmente afectado por las políticas económicas implementadas por el Gobierno.

El objetivo de las organizaciones es sostener un proceso de movilización creciente que permita ampliar el nivel de participación sindical y social. En ese marco, distintos dirigentes ya anticiparon que el plan de lucha podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.

Fuente: Mundo Gremial

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