“Los algoritmos están diseñados para mostrar pornografía a pibes de 9 años” La Bocina 20 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/educacion-sexual-enrique-estola.mp3 POPURRÍ XL – 20/07/26 Relacionado Vea también... “Sexágono”, de Norman Briski: el deseo, entre algoritmos A 15 años del Matrimonio Igualitario: “las diversidades están bajo ataque por los discursos de odio” A 17 años, Festival por los Pibes de Floresta A 12 años de la masacre de Floresta, descubrirán un baldosón por la memoria de los Pibes Post navigation Previous: Incidentes en el Obelisco, tras la derrota de la SelecciónNext: Carrió denunciará por “traición a la Patria” a los impulsores de la ley de inviolabilidad privada NOTAS RELACIONADAS Proyecto para honrar la memoria del Almirante Guillermo Brown La Bocina 20 de julio de 2026 Carrió denunciará por “traición a la Patria” a los impulsores de la ley de inviolabilidad privada La Bocina 20 de julio de 2026 Incidentes en el Obelisco, tras la derrota de la Selección La Bocina 20 de julio de 2026