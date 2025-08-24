Si la tecno-vida nos separa de la angustia existencial, las consecuencias de informarnos para accionar nos “muta” en máquinas deseantes y nos aleja de las otredades, acercándonos a los algoritmos de la manipulación.

Sexágono propone una vinculación en la postmodernidad, donde la experiencia del encuentro en los márgenes –fuera del techo del confort laboral– produce en la pareja un ritornello amoroso.

El precio del despojo para bucear la ternura y darle sentido, aleja la morbosidad del consumo y los acerca a la aventura de la intimidad. Ambos, conmovidos por el entusiasmo, se entregan al peligro de vivir.

Solo la marginalidad puede con el sometimiento de las tecno-vidas.

NORMAN BRISKI sobre SEXAGONO: Llevamos la alienación del sistema a las vinculaciones personales (…) las vinculaciones se van a oxidar a medida que estén mediatizadas por las tecnologías. Se convierte en una comodidad que termina con la aventura de vivir.

Sábados a las 20 hs

Teatro Calibán – México 1428 / PB 5 – CABA

Entradas a la venta por Alternativa Teatral

Duración: 60 minutos

Dramaturgia y Dirección General: Norman Briski

Actúan: Nicolás Litvinoff, Delfina Viano

Vestuario: Charly Vargas

Realización de escenografía: Guillermo Bechthold

Música: Martín Pavlovsky

Diseño de iluminación: Norman Briski

Operación de luces: Carolina Cittadino

Operación de sonido: Ramiro Garea

Diseño gráfico: Carolina Cittadino, Martín Martínez

Asistencia de dirección: Angélica Montilla

Asistencia de escenas: Marcelo Martínez

Producción ejecutiva: Nicolás Litvinoff

Redes sociales: Mutar Digital

