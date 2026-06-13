La Ciudad instala un “Fan Fest” para ver el Mundial, en Villa Devoto

Durante el Mundial, diferentes espacios de la Ciudad se convertirán en verdaderas tribunas a cielo abierto, con pantallas gigantes y un clima bien futbolero.

Cada jornada tendrá como corazón el partido de Argentina en pantalla gigante, acompañado por otro encuentro del torneo para extender la previa o el festejo.

La experiencia arranca el martes 16 de junio desde las 18 h. en la Peatonal Devoto, Fernández de Enciso y Asunción, Villa Devoto.

La idea es simple: reunirse, alentarse y vibrar en comunidad, en espacios públicos acondicionados especialmente para que la experiencia sea cómoda, segura y bien futbolera.

A medida que el equipo avance en el Mundial, Modo Hincha en BA se adaptará para acompañar cada instancia, llevando la emoción a distintos barrios de la Ciudad. Una iniciativa que no solo celebra el fútbol, sino que también impulsa a Buenos Aires en su camino para convertirse en Capital Mundial del Deporte 2027.

Programación

Martes 16 de junio — de 18 a 00 h

📺19 h — Irak vs. Noruega

📺 22 h — Argentina vs. Argelia

Relacionado