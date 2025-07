“La Derecha Fest parecía el cumpleaños de 15 de Milei”

El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón criticó la asistencia del presidente Javier Milei en el evento privado denominado Derecha Fest, que se celebró el pasado martes en Córdoba, y cuestionó el uso de recursos públicos para su traslado que, según calculó, tiene un costo de 80 mil dólares.

“Parecía el cumpleaños de 15 del Presidente, faltaban las velitas. Entró a los gritos, bailando, aplaudiendo”, ironizó el legislador en declaraciones a Splendid AM 990, y sumó: “Todo ese circo no tiene por qué ser pagado con los recursos de todos los argentinos”.

Paulón pidió además cuantificar los costos al exponer que el mandatario solo viaja a las provincias a participar eventos privados y no tiene agenda pública. “El único contacto oficial es que el gobernador, que por su iniciativa, lo fue a recibir al aeropuerto, pero no hay una reunión, no hay un encuentro de trabajo”, puntualizó.

El legislador opositor cuestionó además el “apagón informativo”, la expulsión de periodistas, y la necesidad de tener el control de lo que ocurrió en el evento, por lo que reclamó al Poder Ejecutivo que exponga el costo del viaje.

“Queremos saber cuánto se gastó, si efectivamente hay o no agenda oficial, si hubo o no agenda oficial y en qué marco legal el Presidente puede disponer de recursos públicos que son de todos para ir a un evento privado y arancelado”, enfatizó, y sumó: “Es otra de las prácticas recurrentes del Presidente, promocionar y participar de iniciativas privadas aranceladas, sean ventas, sean entradas, un posgrado en una universidad, o en este caso, una charla en la cual la gente pagó 40.000 pesos, 35.000 más 3.500 de servicio, para poder ingresar”.

Asimismo, reiteró: “Después también es muy caprichoso el discurso del Gobierno, donde se habla con otra vara del uso de otros recursos. Después hay otra vara, cuando el Presidente va a un evento a participar media hora, porque aparte ni siquiera estuvo en todo el evento, solo fue a la parte que habló él, a Córdoba se estima por fuentes privadas, alrededor de 80.000 dólares”.

Además, remarcó que el libertario volvió a “insultar, denigrar, y a degradar a los adversarios políticos” durante su discurso, y repudió las críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Hubo una expresión muy violenta hacia la Vicepresidenta, persona con la que no tengo ninguna empatía ni vínculo, pero la verdad que someter al escarnio público a través de una pantalla a una persona para que la insulten, tampoco corresponde”, planteó Paulón.

“El Presidente representa la Nación, tiene una investidura, no digo que es un cartón, lo que digo es que cuando el propio insulta a la vicepresidenta es muy desagradable y cada uno de estos hechos nos vuelve a reforzar la pregunta de por qué el erario público tiene que disponer recursos para cumplir los caprichos a Milei”, subrayó.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Llorente, el diputado criticó los argumentos del vocero presidencial, Manuel Adorni, para eximir de responsabilidades al nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien cuestionó la autonomía de las provincias, se pronunció en términos electorales, y anticipó que se inmiscuirá en el Poder Judicial.

“Adorni no solo no conoce la normativa y la legislación argentina sino tampoco la legislación internacional. Había que hacerle leer la Convención de Viena, que es de principio del siglo XX, donde se establecen las condiciones para que una persona pueda ser embajadora y representar a un país en otro país”, postuló, y añadió: “Parte de eso tiene que ver con evitar la injerencia en asuntos internos”.

Además, reveló que presentó un proyecto de ley junto a Mónica Fein y Julios Cobos en repudio a los dichos y con el objetivo de que el Presidente no le acepte las cartas credenciales al funcionario de Estados Unidos. “Tiene todas las facultades para hacerlo, agarra un teléfono, ya que es tan amigo, lo llama a Donald (Trump), a Mara Lago, y le dice ‘manda otro, porque este la pifió ya’”, planteó.

Por último, reveló que un grupo de legisladores busca sesionar la semana próxima, y cuestionó al diputado José Luis Espert por la inacción de la comisión de Presupuesto que preside. “Están los proyectos de los gobernadores que tienen giro a presupuesto, y ahí llegan a la Comisión Eternamente Dormida. Es la bella durmiente Espert, está tirado y nadie lo despierta”, concluyó.

