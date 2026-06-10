En el marco del Día de la Seguridad Vial, el Ministerio de Movilidad porteño realizó una jornada de sensibilización y educación, para promover conductas responsables en la vía pública y reforzar la importancia del respeto por las normas de tránsito.

La actividad se desarrolló en la intersección de avenida 9 de Julio y avenida Corrientes, en las inmediaciones del Obelisco, uno de los puntos de mayor circulación peatonal y vehicular de la Ciudad. La propuesta, organizada junto al Cuerpo de Agentes de Tránsito, tuvo como objetivo destacar el valor de la educación vial como una herramienta fundamental para la prevención de siniestros viales, promoviendo una convivencia más segura y respetuosa entre todos los actores del tránsito.

Durante la jornada, peatones y conductores participaron de distintas actividades educativas e interactivas diseñadas para generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos seguros al desplazarse por el espacio público.

Entre las iniciativas impulsadas por la Gerencia de Educación Vial se encontraron juegos educativos a través del Móvil de Educación Vial, una trivia vial con preguntas sobre normas y señales de tránsito, simulaciones de manejo mediante el uso de gafas que recrean los efectos del consumo de alcohol, entre otros.

La jornada contó además con la participación de referentes vinculados a la temática, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de siniestros viales, quienes acompañaron las distintas instancias de concientización previstas para la fecha.

A través de este tipo de iniciativas, la Ciudad reafirma su compromiso con la construcción de una movilidad más segura, promoviendo la incorporación de conocimientos y conductas responsables que contribuyan a reducir la siniestralidad y proteger la vida de quienes transitan diariamente por el espacio público.

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