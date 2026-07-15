Una multitud copó el Obelisco y otros lugares, para celebrar el pase a la final

Una multitud se congregó en el Obelisco porteño tras la victoria de la Selección nacional ante Inglaterra en el marco del Mundial 2026 donde, tras imponerse con un 2 – 1, Argentina consiguió un lugar en la final y se enfrentará a España el próximo domingo.

El microcentro porteño se convirtió en el principal escenario de celebración y replica puntos en todo el país. Miles de personas celebran este miércoles un nuevo logro de los dirigidos por Scaloni que dieron vuelta un partido agónico, luego de que su rival se había puesto en ventaja en el inicio del enfrentamiento.

El fenómeno que marca una nueva celebración, ya había tenido lugar el pasado domingo 13 de julio, luego del encuentro de la albiceleste ante Suiza, donde el seleccionado sacó una diferencia de 3 goles ante 1 de su contrincante y, en esa instancia, había clasificado a semifinales, instancia que ya quedó atrás.

La emoción de los jugadores y de los fanáticos quedó plasmada en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en cada rincón. No obstante, la celebración principal se ancló alrededor del monumento que, por seguridad, presenta una valla de contención redondeada alrededor.

Fuente: Noticias Argentinas

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