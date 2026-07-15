Las apps de pedidos no sólo explotan, también son usureras La Bocina 15 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/la-usura-de-rapi.mp3 POPURRÍ XL – 15/07/26 Relacionado Vea también... 9 de cada 10 jóvenes endeudados con apps, no tienen ingresos No sólo cobrarían coimas en discapacidad; también en el PAMI “Democracia no es sólo libertad, también es búsqueda de igualdad” No sólo el agua y el fuego castigan: también, la indiferencia; ¿cómo ayudar? Post navigation Previous: El Banco Ciudad ofrece facilidades para el desendeudamiento familiarNext: “Los salarios están altos en dólares, pero no alcanzan para nada” NOTAS RELACIONADAS Mensaje de los jugadores luego del triunfo: “las Malvinas son argentinas” La Bocina 15 de julio de 2026 “Los salarios están altos en dólares, pero no alcanzan para nada” La Bocina 15 de julio de 2026 Ya es un clásico: dicen que la inflación baja, pero el colectivo sigue subiendo La Bocina 15 de julio de 2026