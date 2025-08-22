No sólo cobrarían coimas en discapacidad; también en el PAMI La Bocina 22 de agosto de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/08/coimas-pami-la-plata.mp3 POPURRÍ XL – 22/08/25 Relacionado Continue Reading Previous: “Perseverance, un geólogo en Marte”, en el PlanetarioNext: Tenembaum: hipótesis sobre el sospechoso silencio del presidente Milei NOTAS RELACIONADAS Tenembaum: hipótesis sobre el sospechoso silencio del presidente Milei La Bocina 22 de agosto de 2025 Buena noticia para los pibes, mala para Milei: el Senado aprobó la emergencia en pediatría La Bocina 22 de agosto de 2025 Popurrí, de poco un todo – 21/08/25 La Bocina 21 de agosto de 2025